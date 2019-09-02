Алексей Песошин заслушает доклад об исполнении бизнес-плана ПАО «КАМАЗ» в первом полугодии 2019 года

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня примет участие в заседании совета директоров ПАО «КАМАЗ», которое пройдет в Москве. В повестке дня ряд вопросов, первый из которых касается исполнения бизнес-плана ПАО «КАМАЗ» в первом полугодии. Об этом сообщили ИА «Татарн-информ» в пресс-службе Президента РТ.

«Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин планирует принять участие в заседании совета директоров ПАО «КАМАЗ», – отметили в пресс-службе.

Кроме исполнения бизнес-плана, члены совета директоров планируют рассмотреть вопрос о совмещении генеральным директором КАМАЗа и членами автогиганта должностей в органах управления других организаций.

Ранее КАМАЗ опубликовал финансовые результаты группы за I полугодие 2019 года по МФСО. Как следует из официального сообщения компании, консолидированная выручка группы организаций ПАО «КАМАЗ» по итогам полугодия составила 78 млрд. рублей. «Чистый убыток по группе составил 3 млрд рублей: сказываются непростая ситуация на российском рынке тяжёлых грузовиков, который идёт в тренде мировых рынков тяжёлой автотехники, и рост финансовой нагрузки в условиях реализации крупных инвестиционных проектов», – говорится в официальном сообщении компании.

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