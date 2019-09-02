В агрызском селе Кичкетан открылись две новые спортплощадки

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В селе Кичкетан Агрызского района в преддверии нового учебного года открылись две новые универсальные спортивные площадки, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



Торжественное открытие состоялось при участии главы Агрызского района Валерия Макарова и главы сельского поселения Зульфата Нуриева, которые поздравили агрызцев с появлением новых спортивных объектов.



Одна из площадок приспособлена для игры в баскетбол и волейбол, на второй располагаются тренажеры.



Объекты введены в эксплуатацию по программе строительства универсальных спортивных площадок в городах и населенных пунктах районов республики.

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