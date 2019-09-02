Кукморская команда стала победителем шестого турнира по футболу на «Кубок Мухаметшина»

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В Кукморе, на стадионе имени Рината Мухаметшина, прошел шестой турнир по футболу на «Кубок Мухаметшина», сообщает пресс-служба Кукморского района РТ.



Мероприятие состоялось при участии главы района Сергея Димитриева, сына Рината Мухаметшина Рустама Мухаметшина, главы Тюлячинского района Ильдуса Зарипова, исполнительного директора футбольного клуба «Рубина» Константина Дзюбы и других.



С приветственным словом к участникам турнира обратился Рустам Мухаметшин, отметив, что с каждым годом турнир становится все более ярким и запоминающимся.



«Событие стало значимым и в спортивной жизни Татарстана. Это значит, что идея, заложенная отцом, Ринатом Мухаметшиным, жива. Она получает поддержку и будет развиваться. Участникам желаю больших успехов, игр без травм и удачи в делах», – сказал сын ветерана труда и спорта.

В этот день за «бронзу» боролись команды «Яшьлек» из Шемордана и «Сабинские окна» из Сабов. В финале встретились команда «Степана Разина» (Кукмор) и тюлячинский коллектив «Комаровка». Победителями игр стала команда «Степана Разина». Футболистам вручили главный трофей турнира – переходящий кубок.



«Серебро» завоевала «Комаровка», на третьем месте оказались ребята из «Яшьлек».



Лучшим вратарем турнира был признан Ильнур Тимербаев («Комаровка»), защитником – Раиль Валиев («Сабинские окна»), полузащитником – Рустем Маннанов («Яшьлек). Ильназ Габдрахимов из команды «Степана Разина» стал лучшим нападающим.

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