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Татар-информ

3 сентября 2019, 07:22

Культура

Оркестр и хор Казанской консерватории дадут концерты в Германии и Италии

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Культура

Оркестр и хор Казанской консерватории дадут концерты в Германии и Италии

Фото: пресс-служба консерватории

Казанцы представят европейской публике мессу, сочиненную Лео Кремером специально для европейского турне.

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Коллективы Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова отправятся в европейское турне. В концертном туре по городам Германии и Италии примут участие симфонический оркестр и хор студентов консерватории под управлением немецкого дирижера Лео Кремера, сообщает пресс-служба консерватории.

Вместе с представителями Казани на сцену выйдут Филармонический хор земли Саар и вокальный ансамбль немецкого музыкального сообщества Palatina Klassik.



Гастроли по городам Германии состоятся в рамках международного проекта «Русские сезоны». Концерты стартуют уже 6 сентября в Историческом музее Пфальца в Шпайере. Последующие концерты пройдут 7 сентября – в храме Пресвятой Девы Марии в Пютлингене, 8 сентября – в церкви святого Лаврентия в Хюльцвайлере. 10 сентября станет финалом немецкой части тура, музыканты отыграют концерт в старинной церкви Цистерианского монастыря, основанной в Ойсертале в 13-м веке.

В Италии коллективы вместе с ректором консерватории, народным артистом России Рубином Абдуллиным выступят в знаменитом Соборе святого Петра в Ватикане 14 сентября. Гастроли завершатся 16 сентября в базилике Сант-Иньяцио в Риме.



Казанцы представят европейской публике Мессу Бетховена, Te Deum Антона Брукнера, симфоническую музыку Петра Чайковского, хоровую музыку русских и татарских композиторов, а также мессу, сочиненную Лео Кремером специально для этой поездки.

 

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