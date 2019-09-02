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Татар-информ

3 сентября 2019, 03:25

Общество

Большой концерт с певицей Светой и диджеями в Нижнекамске собрал 25 тысяч зрителей

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Общество

Большой концерт с певицей Светой и диджеями в Нижнекамске собрал 25 тысяч зрителей

Фото: e-nkama

В 10 часов вечера прогремел праздничный салют, длившийся более пяти минут.

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Местные артисты, диджеи Cosmo&Skoro, Айрат Сафин, Dj Радик, певица Света собрали в Парке нефтехимиков 25 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Большой концерт стал ключевым мероприятием в программе празднования Дня города. В десять часов вечера прогремел салют – 1115 залпов и более пяти минут пиротехнического шоу.



Также в День города в Нижнекамске провели парад необычных колясок — на шествии можно было увидеть чак-чак, избушку на курьих ножках, танк и даже Санта-Клауса. Всего в конкурсе приняли участие 57 семей.

Победителем конкурса была признана семья Хакимовых. Они оформили коляску в стиле мультфильма «Охотники на драконов». На втором месте расположилась семья Лаврентьевых, замыкает тройку лидеров семья Касимовых.

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