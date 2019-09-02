Город Нурлат отпраздновал 110-летний юбилей

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В Нурлате отпраздновали 110-летний юбилей. Торжественные мероприятия состоялись на территории ипподрома с участием многочисленных гостей, пишет газета «Дружба».



Жителей и гостей города на трех языках приветствовал глава Нурлатского района и города Нурлат Алмаз Ахметшин. Он отметил, что 110 лет для истории всего лишь миг, но для горожан и города это время становления, развития и роста, позволившее району занять свое достойное место среди других муниципальных образований Республики Татарстан.





«Нурлат – это наш общий дом. Здесь должны быть созданы все условия, чтобы каждый житель мог получить хорошее образование, выбрать профессию, создать семью, растить детей», – подчеркнул Алмаз Ахметшин.

От имени руководства Татарстана нурлатцев поздравил заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, отметив огромный вклад жителей города и района в развитие республики и значительные улучшения качества жизни татарстанцев.





В официальной части праздника состоялась церемония награждения, на которой отличившимся жителям города вручили почетные грамоты.

Праздник продолжился красочным и ярким парадом, в котором приняли участие коллективы предприятий и учреждений района и города – железнодорожники, нефтяники, строители, работники элеватора, творческие коллективы, медицинские работники, педагоги, спортсмены и др.





На трех сценах состоялась концертная программа с участием популярных артистов татарской эстрады. На сцену вышли Фирдус Тямаев, Азат и Алсу Фазлыевы, Марат Галимов, Вячеслав Христофоров, Государственный ансамбль РТ, а также творческие коллективы Нурлата и талантливые дети района.

Гости могли познакомиться с историей города, передвижная экспозиция была организована региональным музеем истории Закамья и Нурлата. Дом детского творчества представил лучшие работы своих подопечных, Нурлатская центральная межпоселенческая библиотека рассказала об истории районной газеты и библиотеки, Дом дружбы народов организовал мастер-классы для семей. В рамках праздника также прошли спортивные и развлекательные мероприятия.

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