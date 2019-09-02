Полузащитник Александр Ташаев перешел в «Рубин»

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Казанский ФК «Рубин» договорился об аренде 25-летнего полузащитника «Спартака» Александра Ташаева, сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20. Полузащитник будет выступать в составе казанцев под номером «88».
В текущем сезоне Ташаев сыграл за «Спартак» три матча. Футболист играл в московском «Динамо», а также выступал за юношескую и молодежную сборные России.
Ранее сообщалось, что ряды казанской команды пополнились еще одним полузащитником — «Рубин» договорился об аренде 23-летнего Александра Зуева из «Ростова».