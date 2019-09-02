Казань заняла второе место в списке лучших городов для жизни

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Столица Татарстана заняла второе место в рейтинге лучших для жизни нестоличных городов, сообщает сервис Superjob.

Топ возглавляет Тюмень, на третьей позиции оказался Краснодар. В ходе исследования были проанализированы мнения жителей 22 крупных городов страны, среди которых Владивосток, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Иркутск, Ростов-на-Дону, Сочи, Уфа и пр.

Так, в ходе опроса 90% представителей экономически активного населения Казани отметили, что довольны жизнью в родном городе.

Столица РТ занимает второе место по оценкам основных сфер жизни, включая такие критерии, как безопасность, экология, общественный транспорт, доступность товаров и услуг, уровень медицины, возможности для проведения досуга и пр. По характеристикам вузов и готовности горожан к взаимопомощи Казань расположилась на первом месте.

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