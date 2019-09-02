В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс «Эколидер»

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане объявили о начале приема заявок на республиканский конкурс «Эколидер», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Принять участие в конкурсе могут организации и индивидуальные предприниматели, учебные заведения, общественные объединения и представители СМИ, неравнодушные к проблемам окружающей среды.

«Конкурс проводится с целью сохранения окружающей среды, привлечения внимания общественности к проблемам экологической безопасности, а также поощрения природоохранной деятельности предприятий», — отмечают в пресс-службе министерства.

Работы будут приниматься до 15 ноября 2019 года. Итоги планируется подвести в конце года.

Телефон для справок: 8(843)2676811.

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