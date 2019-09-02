Рашид Загидуллин может уйти с должности главного режиссера Тинчуринского театра

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Главный режиссер Татарского государственного театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина Рашид Загидуллин на этой неделе может покинуть свою должность. Информация стала известна ИА «Татар-информ» из собственных источников.

Как сообщает источник информагентства, Рашида Загидуллина ознакомили с документом о его увольнении. Кто займет пост главного режиссера театра Тинчурина, не сообщается.

Пока официальной информации об увольнении нет, руководство театра также не комментирует возможную смену главрежа.

Рашид Загидуллин работает в театре с 1993 года. За годы деятельности поставил такие спектакли, как «Итил суы ака торур» по историческому роману «Итиль-река течет» Нурихана Фаттаха, «Угасшие звезды» по произведению Карима Тинчурина, «Башмачки» Тази Гиззата, «Мамаша Кураж и ее дети» Бертольта Брехта, «Ходжа Насретдин» Наки Исанбета, «Сон» Туфана Миннуллина, «Гульшаян» Мирсая Амира, «Гамлет» Шекспира и другие. Предыдущий сезон театра закрылся музыкальным спектаклем по пьесе Тази Гиззата «Башмагым JAZZ».



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