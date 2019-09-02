Наращивание ресниц оказалось опасным для здоровья

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Популярная среди женщин процедура по наращиванию ресниц оказалась опасной для здоровья глаз. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на британскую газету The Sun.

Об увеличении количества глазных инфекций, вызванных применением фальшивых ресниц, изданию рассказала врач офтальмологической клиники Cadogan Clinic Элизабет Хоукс.

«С ростом разнообразия процедур по наращиванию ресниц выросло и число неотложных проблем с заражением век», – констатировала специалист. В качестве примера она упомянула проявляющиеся в виде наростов над ресницами хроническое заболевание блефарит.

В связи с этим врач напомнила, что злоупотребление различными процедурами по уходу за лицом может привести к полной потере ресниц, которые защищают глаза от пыли и микробов и крайне важны для сохранения зрения.

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