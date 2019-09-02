WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

2 сентября 2019, 21:52

Спорт

В Аксубаевском районе открыли новую спортивную площадку

Рекомендуем

Спорт

В Аксубаевском районе открыли новую спортивную площадку

Фото: minsport.tatarstan.ru

Новый спортивный объект появился при Аксубаевской средней школе № 1 имени В. Г. Тимирясова.

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В Аксубаевской средней школе № 1 имени В. Г. Тимирясова открыли новую универсальную спортивную площадку. В церемонии открытия и посвященной Дню знаний торжественной линейке принял участие министр спорта РТ Владимир Леонов, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Открытие объекта также состоялось при участии главы Аксубаевского района Камиля Гилманова, директора школы Алексея Сударева, начальника районного отдела по делам молодежи и спорта Радика Канафина и директора местной спортшколы Нияза Хисматова.

Владимир Леонов пожелал всем присутствующим успешного учебного года, а также поздравил любителей спорта с появлением новой универсальной спортплощадки. «Я лично был знаком с Виталием Тимирясовым, этим легендарным человеком. Он вырос и получил начальное образование в этой школе, так что нынешним ученикам есть на кого равняться», – отметил министр.

С приветствием к юным ученикам и начинающим спортсменам обратился и глава района Камиль Гилманов, пожелавший им дальнейших спортивных побед.

Появившаяся при школе площадка для мини-футбола ограждена забором и оснащена фонарями для занятий спортом в темное время суток. Проект по строительству универсальных спортивных площадок реализуется в Татарстане при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова с 2013 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татарстанский кикбоксер стал чемпионом Европы, одержав четыре победы на ринге в Дьере
Новости дня
21:52
В Аксубаевском районе открыли новую спортивную площадку

Новый спортивный объект появился при Аксубаевской средней школе № 1 имени В. Г. Тимирясова.

21:42
Рашид Загидуллин может уйти с должности главного режиссера Тинчуринского театра

Загидуллин работает в театре с 1993 года.

21:20
Наращивание ресниц оказалось опасным для здоровья
21:02
В Лаишеве после капремонта открылась школа имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова

Сам Борис Кузнецов отметил, что капитальный ремонт в школе сделан качественно и на совесть, за что и поблагодарил руководство республики и района.

20:48
Свыше 1750 жителей Татарстана перевели свои машины на метан

В среднем за год число переоборудованных обычными татарстанцами авто увеличивается более чем в полтора раза.

20:36
Эксперты расскажут жителям Казани о качестве и безопасности мяса и рыбы

Горячая линия Роспотребнадзора по РТ будет работать с 11 до 25 сентября.

20:26
Скончалась автор смыслового перевода Корана на русский язык Валерия Порохова
20:14
В Менделеевске открылась новая площадка Яндекс.Лицея

Всего на территории Татарстана в этом году будет работать 21 площадка образовательного проекта.

19:58
Общественные организации Татарстана поддержали «Единую Россию» на выборах в Госсовет РТ

Выборы в парламент республики пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2019 года.

19:48
Песошин вручил госнаграды РТ сотрудникам Ростехнадзора

Торжество по случаю 300-летия горного и промышленного надзора России и 65-летия Приволжского управления Ростехнадзора прошло в Казани.

19:40
В новую нижнекамскую школу «Тема 37» набрали 11 первых классов

Почетным гостем Дня знаний в Нижнекамске стал заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

19:30
В Казани заработало новое здание школы для интеллектуально увлеченных школьников «СОлНЦе»

Площадь нового здания школы составляет 2 тыс. кв метров.

19:19
На Кремлевской дамбе в Казани такси столкнулось с «КАМАЗом» и протаранило столб

В результате аварии пассажир такси получил ушиб грудной клетки, а водитель – сотрясение головного мозга.

19:18
Ряды учащихся Болгарской исламской академии пополнили 25 магистрантов и десять докторантов

Первый в истории академии выпуск магистров запланирован на конец начавшегося учебного года.

19:08
Фарид Мухаметшин поучаствовал в школьной линейке и осмотрел соцобъекты в Менделеевском районе РТ

Главу парламента Татарстана порадовали изменения, произошедшие в Менделеевском районе республики.

18:56
Назначен новый зампред Госкомитета РТ по тарифам

Заместителем руководителя комитета стала Лариса Хабибуллина.

18:48
В честь 125-летнего юбилея Анастасии Цветаевой в Елабуге откроют мемориальную доску

11-12 сентября в городе пройдет череда мероприятий с участием внучки Анастасии Цветаевой.

18:46
В Минэкономики РТ появился новый замглавы ведомства

Заместителем министра назначена Наталья Кондратова.

18:45
Родители убитого на «жилке» в Казани намерены отсудить полмиллиона за драку четырехлетней давности

В Московском районном суде Казани по делу Архиреева стартовал новый процесс, касающийся событий, ставших началом конфликта между мужчинами.

18:34
Назначен новый замглавы Минземимущества Татарстана

И. о. заместителя министра станет Тагир Хуснутдинов.

18:16
Казань первой в России протестирует новый белорусский автобус «МАЗ-303»

Автобусы в новом дизайне появятся на улицах татарстанской столицы уже в этом году.

18:10
Отец Алины Кабаевой оценил открытие памятника футболисту Галимзяну Хусаинову в Нурлате

Марат Кабаев был лично знаком с Галимзяном Хусаиновым и считает его своим учителем.

17:52
Поддержка и продвижение проектов: в РТ подвели итоги работы Центра поддержки гражданских инициатив

С 2018 года некоммерческие организации и активные граждане подали более 30 заявок на сотрудничество с центром.

17:42
Русское культурное объединение РТ о расширении 93-й гимназии: «Это пойдет на пользу образованию»

Новый корпус школы с русским этнокультурным компонентом получил положительную оценку представителей общественности.

17:40
Фестиваль «Свияжская уха» стал лучшим гастрособытием в России для путешествий в сентябре

Рейтинг основан на результатах анализа уникальности и посещаемости гастрособытий сентября.

События