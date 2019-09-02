В Аксубаевском районе открыли новую спортивную площадку

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В Аксубаевской средней школе № 1 имени В. Г. Тимирясова открыли новую универсальную спортивную площадку. В церемонии открытия и посвященной Дню знаний торжественной линейке принял участие министр спорта РТ Владимир Леонов, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Открытие объекта также состоялось при участии главы Аксубаевского района Камиля Гилманова, директора школы Алексея Сударева, начальника районного отдела по делам молодежи и спорта Радика Канафина и директора местной спортшколы Нияза Хисматова.

Владимир Леонов пожелал всем присутствующим успешного учебного года, а также поздравил любителей спорта с появлением новой универсальной спортплощадки. «Я лично был знаком с Виталием Тимирясовым, этим легендарным человеком. Он вырос и получил начальное образование в этой школе, так что нынешним ученикам есть на кого равняться», – отметил министр.

С приветствием к юным ученикам и начинающим спортсменам обратился и глава района Камиль Гилманов, пожелавший им дальнейших спортивных побед.

Появившаяся при школе площадка для мини-футбола ограждена забором и оснащена фонарями для занятий спортом в темное время суток. Проект по строительству универсальных спортивных площадок реализуется в Татарстане при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова с 2013 года.

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