Свыше 1750 жителей Татарстана перевели свои машины на метан

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). С запуска в 2016 году программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан» уже более 1750 татарстанцев перевели свои автомобили на метан. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.

«Интерес жителей Татарстана к альтернативному виду топлива растет. Среднегодовой прирост переоборудованных транспортных средств физическими лицами – 158%», – подчеркнули при этом в ведомстве.

Перевод авто с бензина на газ позволяет в среднем снизить выбросы вредных веществ в пять раз, а шумовое загрязнение – в два раза. К тому же газ обходится значительно дешевле как бензина, так и дизельного топлива, напомнили в министерстве.

В рамках реализации программы подотчетный Минэкономики РТ Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Татарстана компенсирует часть затрат на переоборудование автомобилей на использование природного газа как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам. Аккредитованные пункты переоборудования и технического обслуживания получают субсидии в размере не более 30% затрат в зависимости от вида техники.

В 2019 году программа по переоборудованию стартовала 5 июня и продлится до 10 декабря. За это время на газ физические лица перевели 455 авто. Всего за время действия программы было просубсидировано переоборудование свыше 3 тыс. машин на 92,5 млн рублей.

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