Скончалась автор смыслового перевода Корана на русский язык Валерия Порохова

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Сегодня, 2 сентября, на 80-м году жизни скончалась автор смыслового перевода священного Корана на русский язык Валерия Иман Порохова. Об этом на своей странице в Facebook’е сообщил российский общественный и религиозный деятель Али Вячеслав Полосин.

«Прошла непростой жизненный путь и пришла к Исламу. Она не просто сделала перевод Корана на русский язык, она показала красоту Корана, красоту Ислама, показала заложенные в религии нормы добра и гуманизма, подзабытые обществом», – отметил он свое видение достижений известной переводчицы.

По информации блогера Расула Тавдирякова, прощание с Валерией Иман Пороховой состоится в среду, 4 сентября, в Московской соборной мечети. Похоронят ее на столичном мусульманском кладбище.

Валерия Михайловна Порохова родилась в Ухте 14 мая 1940 года – ее мать была сослана как жена врага народа, а отец был расстрелян. Окончила Московский педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза, после чего преподавала в Московском инженерно-физическом институте.

В 1975 году вышла замуж за учившегося в Москве гражданина Сирии Мухаммада Саида аль-Рошда. В 1985-м переехала на родину мужа, в Дамаск, где приняла ислам и имя Иман («Вера» в переводе с арабского). После этого приступила к работе над поэтическим переложением Корана, которое было опубликовано в 1991 году. Перевод Пороховой вызвал противоречивую реакцию научного сообщества – ряд востоковедов и исламоведов сочли его неточным и чересчур облегченным. Несмотря на это, он выдержал 12 изданий.

После завершения работы над переводом священной книги мусульман Валерия Иман Порохова занималась активной миссионерской и общественной деятельностью на территории России и других стран СНГ.

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