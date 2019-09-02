Песошин вручил госнаграды РТ сотрудникам Ростехнадзора

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). На состоявшемся в казанском ГТРК «Корстон» праздновании 300-летия горного и промышленного надзора России и 65-летия Приволжского управления Ростехнадзора Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил государственные награды республики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Глава Правительства региона отметил высокий профессионализм сотрудников Приволжского управления, работающих на территории трех соседних республик – Татарстана, Марий Эл и Чувашии. Всего эта структура сейчас контролирует более 9 тыс. опасных производственных объектов и почти 120 тыс. объектов энергобезопасности.

«На ваших плечах лежит огромная ответственность за предупреждение техногенных аварий и катастроф, за сохранение жизни и здоровья людей. Важность задач, которые решает Ростехнадзор, требует от каждого сотрудника исключительной компетентности и ответственного выполнения профессионального долга», – подчеркнул в своем выступлении Песошин.

Он отметил большой объем работы, проведенное на объектах «ТАНЕКО», «Нижнекамскнефтехима», «Татнефти», КАМАЗа, «ТАИФ-НК», «Казаньоргсинтеза» и других предприятий, добавив, что безопасность на производстве является общей задачей сотрудников Ростехнадзора и работников соответствующих организаций.

Отдельно Алексей Песошин отметил вклад ветеранов, после чего и состоялось вручение государственных наград Татарстана.

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