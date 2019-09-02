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Татар-информ

2 сентября 2019, 19:58

Политика

Общественные организации Татарстана поддержали «Единую Россию» на выборах в Госсовет РТ

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Политика

Общественные организации Татарстана поддержали «Единую Россию» на выборах в Госсовет РТ

Фото: информационый центр ТРО ВПП "Единая Россия"

Выборы в парламент республики пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2019 года.

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Представители 40 ветеранских, благотворительных, молодежных, профессиональных и творческих общественных объединений республики заявили о поддержке «Единой России» на выборах Государственного Совета РТ VI созыва. Решение было принято сегодня в ходе встречи в Казани.

«Татарстанская “Единая Россия” активно занимается развитием гражданских инициатив, продвигает их на общественных слушаниях, оказывает информационную, организационную и законодательную поддержку. Предлагаю выработать совместную позицию и поддержать партию на выборах», – сказала руководитель общественной организации РТ «Защита прав потребителей» Юлия Нигматуллина.

Участники встречи также отметили, что татарстанская «Единая Россия» – напрямую и через организацию «Сторонников “Единой России“» – ведет разноплановую работу по развитию гражданского общества. Так, в Татарстане при поддержке «Единой России» созданы курсы жилищных инспекторов, началась работа по ресоциализации людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, партия поддержала волонтерский проект «Велодобро» и помогла в создании информационного ресурса для многодетных семей, где представлена полная информация о мерах социальной поддержки.

На встрече было отмечено, что татарстанская «Единая Россия» запустила проект «Шатер добра», благодаря которому небольшие общественные организации бесплатно получают в аренду все необходимое оборудование для проведения социальных акций. В августе «Шатром добра», к примеру, воспользовались татарстанские экологи.

«Без поддержки “Единой России” мы бы не смогли реализовать свои проекты. DaDobro будет в дальнейшем сотрудничать с партией и всячески поддерживать инициативы, связанные с социальной сферой, поддержкой малоимущих, экологическими программами», – заявил региональный координатор благотворительного фонда DaDobro Дмитрий Флакс.

Итогом встречи стало подписание открытого обращения общественников в поддержку партии. «Партия “Единая Россия” – эффективный инструмент для республики и для каждого жителя. И этот инструмент нужен нам всем, он нужен Татарстану – особенно сейчас», – говорится в итоговом меморандуме, подписанном по результатам встречи.

Осенние выборы в Госсовет РТ пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2019 года. В них примут участие ряд политических партий, в том числе парламентские – «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Кроме того, ЦИК РТ зарегистрировал списки непарламентских партий, таких как «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России» и Партия Роста.

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