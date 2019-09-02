(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). На Кремлевской дамбе в Казани такси столкнулось с «КАМАЗом» и протаранило столб, сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«Грузовик двигался в сторону Батурина. При перестроении водитель не убедился в безопасности маневра и зацепил автомобиль такси «Фольксваген», перевозивший на момент ДТП пассажира» – сообщили в организации.

В итоге иномарку развернуло и выбросило на столб уличного освещения.

В результате аварии пассажир такси получил ушиб грудной клетки, а водитель – сотрясение головного мозга.

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