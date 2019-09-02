Ряды учащихся Болгарской исламской академии пополнили 25 магистрантов и десять докторантов

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Ряды учащихся Болгарской исламской академии в этом году пополнили 25 магистрантов и десять докторантов. На Дне знаний им торжественно вручили студенческие билеты, сообщает пресс-служба академии.

По традиции мероприятие началось с чтения аятов священного Корана. Ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов в своей приветственной речи рассказал о предстоящих событиях в жизни учебного заведения: «Через полторы недели, 10-11 сентября, запланирована защита диссертаций. Волею Аллаха шесть человек могут стать докторами исламских наук. В конце этого учебного года планируется выпустить первых магистров».

Кроме того, Абдрахманов подчеркнул, что работа академии направлена не только на образование, но и на воспитание богослова – «специалиста, очень тонко и правильно понимающего те процессы, что происходят в целом на международной арене, в нашем обществе и в мусульманском мире».

Заместитель же муфтия Татарстана, председатель Совета учредителей академии Ильфар хазрат Хасанов зачитал приветствие от председателя ДУМ РТ Камиля хазрата Самигуллина. «На вас лежит большая ответственность перед всей уммой России, перед нашими президентами (России и Татарстана – прим. Т-и) и перед всем обществом <…>», – было отмечено, в частности, в этом обращении.

На церемонии посвящения в студенты ректор Данияр Абдрахманов дал напутствие первокурсникам. Кроме того, в рамках мероприятия прошла премьера нового фильма, рассказывающего о Болгарской исламской академии.

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