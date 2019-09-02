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Татар-информ

2 сентября 2019, 19:08

ОбществоНаука и образование

Фарид Мухаметшин поучаствовал в школьной линейке и осмотрел соцобъекты в Менделеевском районе РТ

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ОбществоНаука и образование

Фарид Мухаметшин поучаствовал в школьной линейке и осмотрел соцобъекты в Менделеевском районе РТ

Фото: tatarstan.ru

Главу парламента Татарстана порадовали изменения, произошедшие в Менделеевском районе республики.

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня посетил Менделеевский район республики. Глава парламента принял участие в торжественной школьной линейке по случаю Дня знаний, а также осмотрел социальные объекты, построенные и отремонтированные по республиканским программам. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В Менделеевске Мухаметшин посетил школу № 1, где поздравил школьников и их родителей с началом учебного года. «40 тыс. учителей в Татарстане сегодня вновь приступили к своей педагогической, образовательной и воспитательной миссии. У нас растет образованная, воспитанная, патриотическая молодежь, которая к тому же знает и русский, и родной язык, а также успешно изучает иностранные. Это говорит о креативности, способностях наших учеников и о новых возможностях в республике», – заявил он.

Глава парламента также побывал в молодежном центре «Яшьлек», на базе которого работают общественные организации, секции и Центр реализации молодежных инициатив района. Он отметил, что в Менделеевске найдены новые и эффективные формы работы с молодежью. По мнению Председателя Госсовета, молодежный центр является местом не только общения и занятий представителей подрастающего поколения, но и их воспитания.

В микрорайоне Поселок Мухаметшин посетил открывшуюся врачебную амбулаторию. В учреждении смогут получать медицинскую помощь около 1,6 тыс. человек. Как пояснил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев, амбулатория значительно разгрузит центральную районную больницу. Здесь же будет проводиться диспансеризация населения.

Затем Председатель Госсовета побывал в селе Старое Гришкино, где после капремонта открылся сельский Дом культуры. На его базе работает центр кряшенской культуры. В здании также размещены исполком сельского поселения, библиотека, спортивный зал.

«Подводя итоги рабочего визита, глава парламента выразил удовлетворенность теми изменениями, которые происходят на менделеевской земле. По его словам, во время посещения объектов жители высоко оценили преобразования в рамках республиканских программ и благодарили руководство республики и главу района за поддержку, сохранение равновесия во многих сферах политической, национальной и конфессиональной жизни республики», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Фарид Мухаметшин принял участие в открытии школы № 42 в Набережных Челнах

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