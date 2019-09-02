Поддержка и продвижение проектов: в РТ подвели итоги работы Центра поддержки гражданских инициатив

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). С момента создания Центр поддержки гражданских инициатив Татарстана получил более 30 заявок от некоммерческих организаций и активных граждан на поддержку проектов. Об этом на расширенном заседании Координационного совета сторонников партии «Единая Россия» сообщила его председатель Светлана Захарова.

«Задача центра (созданного в августе 2018 года при совете – прим. Т-м) – поддержка, продвижение и масштабирование проектов именно некоммерческих организаций», – заметила она.

Так, среди реализованных проектов она назвала образовательные курсы по ЖКХ, республиканский фотопроект «Моя малая Родина», акции «Шатер добра», «12 добрых дел» и ряд других.

Роль поддержки со стороны центра и координационного совета отметил региональный координатор благотворительного фонда DaDobro Дмитрий Флакс. «Без вашей поддержки мы бы не смогли реализовать свои проекты. DaDobro будет и в дальнейшем сотрудничать с партией («Единой Россией» – прим. Т-и) и ее сторонниками, всячески поддерживать инициативы, связанные с социальной сферой, поддержкой малоимущих, экологическими программами, тем более что большинство этих программ входят в национальные проекты, что очень важно», – заявил он.

Его поддержал руководитель благотворительного фонда «Сила в детях» Адель Загретдинов. «Огромная благодарность за поддержку проектов. Ежемесячно проходит мероприятие по выездным бригадам в Татарстане, выезжаем осматривать детишек, выявляем разные патологии и потом прописываем курсы реабилитации», – пояснил общественник.

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