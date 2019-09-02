(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Казанский военный оркестр Росгвардии попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Военный оркестр казанского специального моторизованного полка Приволжского округа Росгвардии под управлением майора Вадима Кравчука принял участие в акции "День Гимна", которая прошла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге», – сообщили в Росгвардии.

Помимо казанских росгвардейцев в сводный оркестр вошли 181 музыкальный коллектив и 200 хоров из 85 регионов.

«Мы гордимся, что стали частью этого, по-настоящему грандиозного, события. Оно вошло в "копилку" творческих достижений нашего коллектива. Каждый музыкант у нас может, как говорится, с закрытыми глазами сыграть Гимн Российской Федерации, но все равно без волнения и чувства персональной ответственности не обошлось», – поделился впечатлениями начальник военного оркестра Заслуженный артист Республики Татарстан майор Вадим Кравчук.

После тщательного подсчета представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили, что на мероприятии был поставлен мировой рекорд в категории «Самый большой оркестр» – на стадионе разом выступили 8097 музыкантов.

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