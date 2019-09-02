Русское культурное объединение РТ о расширении 93-й гимназии: «Это пойдет на пользу образованию»

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Расширение 93-й гимназии с русским этнокультурным компонентом за счет нового корпуса получило позитивную оценку членов Русского национально-культурного объединения РТ. Особенно они отметили быстрые темпы строительства: трехэтажное здание возвели всего за год, а благоустроить территорию и проложить дороги удалось за три месяца, рассказала директор гимназии № 93 и руководитель Казанского русского национально-культурного объединения Ирина Александровская.

«Эту стройку я для себя назвала “народной“, потому что в ней принимали участие строители, родители, старшеклассники, педагогический коллектив. Под патронажем и при участии администраций района и города, Управления образования, Министерства образования, Министерства строительства в кратчайшие сроки, за год, удалось выполнить поставленную задачу», – заявила Александровская.

Соблюдение сроков строительства порадовало и других членов Русского национально-культурного объединения РТ, сообщил руководитель организации Василий Носов: «Я очень рад за гимназию № 93. Инициатива исходила от Русского общества, и я очень рад, что все получилось в сроки. Это пойдет на пользу образованию. Хотелось бы, чтобы в республике становилось больше подобных специализированных корпусов».

Расширить площадь образовательного учреждения за счет пристройки поручил Президент Татарстана Рустам Минниханов после ежегодной встречи с активом Русского национально-культурного объединения РТ в 2016 году.

«Рустам Минниханов сказал, что нужно создать необходимые условия для развития гимназии в области этнокультурного воспитания и образования учащихся на традициях русского народа – наряду с замечательными гимназиями, опирающимися на традиции татарского народа. Традиции нашей гимназии нужно было поддержать, создав условия в том числе и для внеурочной деятельности», – вспомнила Ирина Александровская.

Теперь школа состоит из двух зданий. Учебный корпус назвали «Скрепы» в честь крепких традиций, знаний и дружбы, скрепленных воедино. А корпусу для дополнительных занятий дали название «Лукоморье». Директор пояснила: «Это слово отражает чудесные минуты попадания в интересную внеурочную деятельность».

Особенностью гимназии является этнокультурный подход к образованию и воспитанию: школьники изучают культурные традиции русского народа в области музыки, фольклора, художественного слова. Дополнительные занятия в новом корпусе поспособствуют развитию русского языка и культуры и положительно повлияют на образовательный и воспитательный процесс, убежден заместитель председателя правления Русского национально-культурного объединения РТ Вячеслав Никифоров.

Привить ребятам любовь к русской литературе помогут информационно-библиотечный центр и современный читальный зал. Также школьникам доступен музейно-этнографический кабинет с предметами быта и одежды разных веков, классы для хореографии, вокала, рисования и другие площадки. Хотя пока дополнительные занятия открыты только для учащихся гимназии № 93, в будущем здесь планируют создать кружки для дошкольников, подростков и взрослых.

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