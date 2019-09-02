В новую нижнекамскую школу «Тема 37» набрали 11 первых классов

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске открыли новую школу «Тема 37» с 11 первыми классами. На ее строительство было выделено более 626 млн рублей, посещать образовательное учреждение будут около тысячи учеников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



Новое учебное заведение находится в 45-м микрорайоне. Пока в «Тему 37» набрали школьников с 1-го по 8-й классы – первый выпуск из нее состоится через три года.



Почетным гостем Дня знаний в Нижнекамске стал Василь Шайхразиев. Он устроил перекличку для первоклассников – удалось добраться до фамилий, начинающихся с буквы «Л».





Заместитель Премьер-министра РТ оценил не только количество первоклассников, но и комфортность самой школы – вместо столовой тут ресторан, в спортзале есть самый настоящий скалодром, а мебель сделана по финскому образцу – способна трансформироваться в зависимости от учебных нужд. В школьном ресторане будет производится раздельный сбор отходов, чтобы нижнекамцы с детства приучались к правильному обращению с мусором.



«Счастье для людей, счастье для родителей, счастье для педагогов», – прокомментировал Василь Шайхразиев открытие «Темы 37».



Педагоги будут учить детей по системе «Доброшкола» с применением принципов гуманной педагогики Шалвы Амонашвили.





Саму школу отличает не просто стильный дизайн, а собственный бренд: персонаж Тема, учащий детей вести себя правильно, 37 пунктов внутреннего устава, большой логотип на мягком покрытии перед входом, «парадная» форма для педагогов.

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