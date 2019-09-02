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Татар-информ

2 сентября 2019, 17:16

Экономика и финансы

Минниханов: Нефтедобыча из кристаллического фундамента является вызовом для нефтегазовых компаний

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Экономика и финансы

Минниханов: Нефтедобыча из кристаллического фундамента является вызовом для нефтегазовых компаний

Фото: Владимир Васильев

Президент РТ выступил на научной конференции в рамках Нефтегазохимического форума в Казани.

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Вопросы развития сырьевой базы при добыче нефти и газа становятся все более актуальными как для российских, так и для зарубежных компаний. Это происходит на фоне исчерпания традиционных месторождений углеводородов. Об этом на научной конференции в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Эта тема является одним из приоритетных направлений научных исследований для всей мировой нефтегазовой промышленности. Она связана с изменением структуры запасов, ростом обводненности и выработанности месторождений традиционной нефти. Все это является основными отраслевыми технологическими вызовами», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Президент РТ добавил, что обмен мнениями и сотрудничество экспертов из разных стран на площадке Татарстанского нефтегазохимического форума помогут решить вопрос и переосмыслить перспективы добычи нефти и газа в кристаллическом фундаменте – потенциальном хранилище значительных запасов углеводородов.

«Результатом научно-исследовательских работ является выявление в кристаллическом фундаменте промышленных запасов углеводородов величиной около 15% от общемировых. Вместе с тем остается много неразрешенных вопросов. Уверен, что представленные на конференции доклады и обмен мнениями позволят сформировать новые подходы к прогнозированию нефтегазоперспективных зон в кристаллическом фундаменте», – отметил Минниханов.

В работе конференции приняли участие свыше 400 отраслевых экспертов со всего мира – от Китая и Вьетнама до Италии, Канады, Беларуси и Казахстана. Все это свидетельствует об актуальности вопроса развития сырьевой базы не только в России, но и далеко за ее пределами, заключил Президент Татарстана.

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