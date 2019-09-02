В Лаишеве после капремонта открылась школа имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В городе Лаишево после капитального ремонта открылась школа № 2 имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. В частности, здесь будут учиться 49 первоклассников, а всего за парты сядут 422 ученика, сообщает пресс-служба администрации Лаишевского района РТ.



С началом нового учебного года учащихся поздравили глава Лаишевского района Михаил Афанасьев, Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина, депутат Государственного Совета РТ Дмитрий Самаренкин и Герой Советского Союза Борис Кузнецов, в честь которого и названа школа.





В своем выступлении Михаил Афанасьев отметил, что День знаний наполнен ожиданием будущих побед и свершений, новых знаний и грандиозных возможностей. Особенно волнующим этот день является для юных первоклассников, перед которыми «впервые открылись двери в страну знаний».

Кроме того, глава муниципалитета выразил благодарность Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, при поддержке которого в этом году был проведен капремонт школы.



Гузель Удачина зачитала поздравление Президента РТ с Днем знаний, после чего пожелала детям быть активными и любознательными.





Борис Кузнецов восхитился современной молодежью, которая помнит подвиги предков и делает все, чтобы сохранить память о героях страны. Он также отметил, что капитальный ремонт в школе сделан качественно и на совесть, за что и поблагодарил руководство республики и района.



После этого для всех школьников прозвенел первый звонок, и гости прошли в здание на ознакомительную экскурсию.



Всего в общеобразовательных организациях Лаишевского района в новом учебном году будут учиться 4 тыс. 462 учащихся, а первоклассниками станут 646 детей.

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