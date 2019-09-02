Кабмин РТ изменил порядок предоставления льгот на проезд по железной дороге

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Правительство Татарстана своим постановлением ограничило территорией республики предоставление льгот на проезд пригородным железнодорожным транспортом. Это следует из документа, размещенного на сайте Кабмина РТ.

Теперь 50-процентная скидка будет предоставляться только при приобретении билета «на оказание услуг железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по территории Республики Татарстан». Соответствующая формулировка отсутствовала в предыдущих редакциях постановления.

При прохождении маршрута поездки по территориям других регионов льгота теперь действовать не будет.

С 1 мая по 31 октября скидки предоставляются представителям определенных категорий граждан из числа ветеранов труда и тружеников тыла, реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также удостоенным государственных наград РТ (при соблюдении ряда условий).

Кроме того, с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря они действуют для учащихся школ и очных отделений вузов и ссузов.

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