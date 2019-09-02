Родители убитого на «жилке» в Казани намерены отсудить полмиллиона за драку четырехлетней давности

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Московском районном суде Казани стартовал процесс по делу о давнем конфликте, который спустя четыре года, прошлой осенью, закончился двойным убийством на «Жилке».

Трагедия произошла 30 сентября в гаражном комплексе в микрорайоне «Жилплощадка». 37-летнего Александра Архиреева задержали спустя пару часов – свою причастность к случившемуся он отрицать не стал.

Как выяснилось, компания молодых людей напала на Архиереева в гаражах. Одного из нападавших он ударил ножом в сердце, другого – в живот. Оба скончались на месте. После задержания Архиреев утверждал, что не хотел никого убивать и просто защищался от компании напавших парней.

Эту версию сторона обвинения нашла правдоподобной и действия Архиреева квалифицировали как превышение пределов необходимой обороны.

Спустя примерно полгода дело было прекращено – следствие установило, что молодые люди пришли к Архиерееву с арматурой и брызнули ему в лицо из перцового баллончика. Судмедэкспертиза показала, что после драки с Хакимуллиным и Беляковым на теле Архиереева остались ссадины, ушибы и кровоподтеки.

«Следствие выяснило, что у моего подзащитного не было другой возможности обороняться иным способом в этих темных гаражах при нападении четырех человек с металлическими трубами», – рассказал адвокат Людмила Куватова.

Однако родители погибших с этим не согласились и решили добиваться реального наказания для Архиреева.

Сегодня в Московском районном суде Казани по делу Архиреева стартовал новый процесс, который касается событий четырехлетней давности. Именно он стал началом длительного конфликта между мужчинами.

21 декабря 2015 года Артур Хакимуллин и Александр Арихреев повздорили и даже подрались, но в полицию обращаться не стали.

После смерти Хакимуллина родители обратились в суд с гражданским иском. Они потребовали 500 тысяч рублей за причинение морального вреда.

«Мне причинен не только моральный, но и духовный и физический вред на всю оставшуюся жизнь. Я хотела бы, чтобы его наказали по всей строгости закона», – расплакалась мать погибшего в суде.

Подсудимый не стал отрицать, что между ним и Хакимуллиным действительно произошла драка. Сегодня в суде был допрошен свидетель той потасовки — Артур Хадиятов. Он рассказал, что этому предшествовал еще один небольшой конфликт.

«Где-то в середине 2015 года Архиреев, когда заезжал во двор, задел стекло машины Стаса Белякова (один из погибших 30 сентября – прим. ТИ). Вместо извинений, он вел себя агрессивно. Стас позвонил мне, мы с другом вышли во двор. Несмотря на то, что нас было больше, Архиреев все равно пытался лезть в драку, но в тот раз конфликт удалось решить мирным путем», – рассказал Хадиятов в суде.

Спустя некоторое время Хадиятов, Хакимуллин и Архиреев снова встретились.

«В тот день я приехал в гости к Артуру, но не успел зайти, как сработала сигнализация моей машины. Мы спустились вниз и увидели Архиреева с приятелем. Я протянул ему руку, но он тут же ударил меня в лицо. На руке у него блестел кастет – он сразу выбил мне зубы. Потом он набросился на Хакимуллина», – вспоминает свидетель в суде.

Потасовка, по его словам, длилась одну-две минуты, после чего нападавшего остановил приятель и все четверо разошлись. Хадиятов рассказал, что проходил лечение около трех месяцев. Также, как и Хакимуллин, у которого оказались повреждены кости черепа.

Подсудимому предъявили обвинение в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести. Свою вину Архиреев признал, но добавил, что кастета в момент драки у него не было.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что двоих молодых мужчин убили 30 сентября в гаражном комплексе «Энергетик» на улице Химиков. По версии следствия, группа знакомых пришла на «разборки» с Архиереевым. Воспользовавшись тем, что компания разделилась, мужчина нанес несколько ударов ножом Белякову и Хакимуллину. Оба скончались на месте.



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