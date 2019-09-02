Казанский врач поднялся на Эльбрус с флагом Татарстана

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации № 1 городской клинической больницы № 7 Федор Шипулин поднял флаг Татарстана на южную вершину Эльбруса.

Казанский врач 8 дней поднимался на высоту 5 тыс. 642 метра вместе с туристической группой.

«Я год сначала готовился: бегал, улучшал физическую подготовку, на горнолыжку ездил. До этого увлекался сноубордингом. На Урал ездил. Эльбрус был первым высокогорным восхождением. Мы вместе с коллегой поднимались и перед восхождением решили взять с собой флаг с гербами, почему бы и нет», – рассказал Федор Шипулин ИА «Татар-информ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.