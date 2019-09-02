Следком проверяет обстоятельства гибели рабочего, которого в Нижнекамске насмерть завалило землей

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Следком проверяет обстоятельства гибели рабочего на промзоне Нижнекамска, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«В минувшую субботу у птицефабрики "Челны-Бройлер" обнаружили тело 28-летнего рабочего "Союз Дон Строй". По предварительным данным, во время прокладки коллектора обвалился грунт, мужчина упал в траншею, и его насмерть завалило землей», – рассказал Шептицкий.

По данному факту проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверки следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.