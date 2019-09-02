Отец Алины Кабаевой оценил открытие памятника футболисту Галимзяну Хусаинову в Нурлате

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В городе Нурлате открылся памятник легендарному футболисту – заслуженному мастеру спорта СССР Галимзяну Хусаинову, передает «Нурлат-информ».



Открытие памятника прошло при участии главы Нурлатского района и города Нурлат Алмаза Ахметшина, заместителя Премьер-министра РТ Василя Шайхразиева и других почетных гостей.



Событие нашло отклик в сердцах всех, кто знал лично Галимзяна Хусаинова, работал, учился у него, а также у подрастающего поколения, кто выразил желание равняться на лучших. Признание выразил и Марат Кабаев – президент Международной ассоциации исламского бизнеса, футболист, игрок олимпийской сборной Советского Союза, мастер спорта СССР, отец чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой.



Марат Кабаев был лично знаком с Галимзяном Хусаиновым, считает его своим учителем. Спортсмены работали вместе в Пахтакоре – в то время Галимзян Хусаинов был тренером, а Марат Кабаев – игроком.



«Очень сильно уважал и уважаю его как человека, как личность, как футболиста, как тренера. Замечательный человек. Спасибо тем, кто оставил его частичку на память потомкам», – поделился Кабаев.

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