Медведев заменил Красноярский экономический форум на форум нацпроектов в Казани

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Первый форум нацпроектов может пройти в Казани в апреле следующего года, став альтернативой Красноярского экономического форума. Об этом сообщает РБК.

В Кабмине РФ решили отказаться от проходящего 15 лет подряд КЭФ после письма руководителя аппарата Правительства Константина Чуйченко Премьер-министру Дмитрию Медведеву. Чуйченко предложил отменить КЭФ и проводить вместо него форум национальных проектов в разных регионах страны.

«Такое письмо действительно было, и Дмитрий Медведев согласился с предложением», — отметил представитель Председателя Правительства РФ Олег Осипов. По его словам, первый форум пройдет в апреле 2020 года в Казани, а на следующий год — в Нижнем Новгороде. Константин Чуйченко возглавит оргкомитет нового форума.

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