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Татар-информ

2 сентября 2019, 16:04

Официальная хроника

Моторные масла и полиэтилен нового поколения: что показали Минниханову на Нефтегазохимическом форуме

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Официальная хроника

Моторные масла и полиэтилен нового поколения: что показали Минниханову на Нефтегазохимическом форуме

Фото: Владимир Васильев

Более половины сырья «Татнефть» будет перерабатывать на собственных установках.

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Президент РТ Рустам Минниханов осмотрел экспозицию проходящего в Казани Татарстанского нефтегазохимического форума. В этом году участниками экспозиции стали более 170 компаний, которые демонстрируют продукцию из 8 стран мира на площади более 7,5 тыс. квадратных метров. 

Организаторы разделили экспозицию на 9 секций — от добычи нефти и газа и создания трубопроводов до транспортировки углеводородов и переработки сырья. 

Часть стендов расположилась на открытой площадке. Там Президенту РТ показали работу мобильного пункта питания, подходящего для суровых условий работы газовиков и нефтяников, стенды малых и средних предприятий, а также площадку с новыми автобусами, грузовиками и тракторами на природном газе. 

Затем Президент Татарстана прошел внутрь павильонов, где ознакомился со стендами крупных предприятий нефтегазохимического комплекса республики — «Нижнекамскнефтехима», «Таиф-НК», «Казаньоргсинтеза». Одной из первых свою площадку презентовала «Татнефть». 

На стенде компании гостям напомнили, что на прошлой неделе заработала вторая установка по переработке нефти ЭЛОУ-АВТ на «ТАНЕКО» мощностью 6 млн тонн в год. Теперь более половины добываемой нефти «Татнефть» будет перерабатывать на собственных мощностях, доложили Президенту РТ. 

«Также этим летом на новых производственных мощностях мы запустили производство трансформаторных и гидравлических масел. В ближайшее время на рынок выйдут моторные масла под брендом „Танеко“, соответствующие самым современным мировым стандартам», — рассказали представители компании. 

По их словам, на сегодняшний день мощности «Татнефтегазопереработки» позволяют утилизировать 96% попутного нефтяного газа и получать высокоприбыльные углеводороды — бутан, пропан, изобутан. 

«Именно управление нефтегазопереработкой станет основным сырьевым звеном в реализации нового проекта компании в области газохимии. Его результатом станут новые рабочие места, рост налоговых отчислений и другие положительные изменения», — сообщили Рустаму Минниханову.

Также Президенту республики презентовали новацию от «Казаньоргсинтеза» — металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности, появившийся на рынке этой весной. Продукт является уникальным для российского рынка — кроме «Казаньоргсинтеза» его не производит ни одно предприятие страны. 

«Новый продукт позволяет нам выпускать более качественные пленки, различные изделия. В этом году мы получили около 2 тыс. тонн промышленной партии металлоценового катализатора. На следующий год планируем произвести порядка 20 тыс. тонн», — сообщил Президенту РТ гендиректор предприятия Фарид Минигулов. 

После осмотра экспозиции Рустам Минниханов вместе с экспертами, учеными и представителями нефтяной индустрии принял участие в пленарном заседании форума.

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