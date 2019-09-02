В Менделеевске открылась новая площадка Яндекс.Лицея

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал набор учеников 8-х и 9-х классов на бесплатные курсы по программированию в образовательный проект Яндекс.Лицей. Одна из новых площадок проекта начала работать в городе Менделеевске, сообщили в пресс-службе Минсвязи РТ.

«В этом году к проекту присоединился также Менделеевск. Всего в Республике Татарстан будет работать 21 площадка, три из них – новые», – рассказали в министерстве.

Для поступления в Яндекс.Лицей нужно пройти онлайн-тест на умение логически мыслить и последующее собеседование. Программа обучения рассчитана на два года. Первый год школьники будут изучать язык программирования Python. На второй год обучения они начнут осваивать основы промышленного программирования и работать над учебными проектами. Занятия будут вести опытные преподаватели, прошедшие обучение в компании «Яндекс».

Занятия будут проходить два раза в неделю после 15 часов. Участники проекта смогут учиться по программе Яндекс.Лицея в рамках основной школьной программы или дистанционно. Заявки принимаются до 11 сентября.

«В Яндекс.Лицее ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажером или младшим разработчиком», – отметила руководитель проекта Марина Суслова.

В Татарстане Яндекс.Лицей работает при поддержке Министерства информатизации и связи РТ и Министерства образования и науки РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.