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Татар-информ

2 сентября 2019, 15:42

Экономика и финансы

Маганов: Сделка с СИБУР поможет реализовать стратегию развития «Татнефти»

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Экономика и финансы

Маганов: Сделка с СИБУР поможет реализовать стратегию развития «Татнефти»

Фото: архив tatarstan.ru

Компания «Татнефть» занимает около 20% всего шинного рынка России.

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Покупка «Татнефтью» ряда нефтехимических производств в Тольятти поможет компании реализовать стратегию развития до 2030 года. При этом «Татнефть» не ставит цель полностью обеспечить шинный комплекс каучуками собственного производства. Об этом сообщил журналистам генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов на полях Татарстанского нефтегазохимического форума.

«Посмотрите стратегию “Татнефти”, там есть про каучуки, там написано, для чего мы это делаем», — сказал Маганов. По его словам, компания не стремится со временем ограничить закупку каучуков путем развития собственных видов этой продукции. «Такой задачи пока не стоит», — подчеркнул руководитель компании.

В беседе с журналистами руководитель «Татнефти» отметил, что условия сделки выгодны для Татарстана. «Сделка хорошая, профильная», — пояснил Маганов. Он уточнил, что закрытие сделки может произойти уже в течение 2 месяцев.

Ранее «Татнефть» заключила соглашение с компанией «СИБУР Холдинг» о намерениях приобрести ряд нефтехимических заводов в Тольятти. Активы включают производство различных видов синтетического каучука, применяемого для выпуска высококачественных шин, а также производство метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), который используется при производстве автомобильных бензинов. Кроме этого, речь идет о покупке «Татнефтью» производств по выпуску бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов, а также объектов индустриального парка, на территории которого работает ряд технологических компаний химического и других профилей.

Сделку планируется завершить до конца 2019 года с учётом необходимых корпоративных процедур, получения согласия антимонопольных органов и других действий, предусмотренных законодательством. Цена сделки не разглашается по соглашению сторон.

В 2018 году совет директоров «Татнефти» принял стратегию развития компании до 2030 года, она охватывает развитие ресурсной базы, добычи нефти и газа, нефтегазопереработки, газохимии, энергетики, шинного производства, машиностроения, инжинирингового сегмента. Предусмотренные Стратегией 2030 варианты сценариев необходимы для достижения операционной эффективности и высокой доходности.

 

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