(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах вандалы изрисовали площадь Азатлык. Информацию об этом опубликовали в официальной группе администрации города в социальной сети.

«Надеюсь, что правоохранители в Челнах отыщут вандалов так же быстро, как это сделали их коллеги в Казани», – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что злоумышленники испортили внешний вид урн, столбов и изрисовали трансформатор.

Напомним, что двухэтапный план реконструкции площади Азатлык разрабатывали с 2017 года. На обновление площади потратили более 300 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в августе в Казани произошел похожий случай – трое парней в возрасте 18, 23 и 24 лет изрисовали набережную озера Кабан. Молодых людей вычислили и заставили стереть все граффити.

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