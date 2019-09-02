ИД «Хузур» представит в Москве изданную им учебную и просветительскую литературу

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Издательский дом «Хузур» Духовного управления мусульман Татарстана представит выпущенные им книги на 32-й Московской международной книжной ярмарке. Об этом сообщает пресс-служба республиканского муфтията.

«На стенде ИД “Хузур“ (L 24) планируется экспонировать более 100 наименований книжной продукции, выпущенной ДУМ РТ на татарском, русском и арабском языках <…>», – отмечают в духовном управлении.

Среди представленных книг будут как учебные и методические пособия для медресе, вузов и имамов, так и научно-популярные книги с разъяснением обрядов и истинных традиций ислама для широкого круга читателей.

Московская международная книжная ярмарка является крупнейшим и старейшим подобным мероприятием в России, Восточной Европе и Центральной Азии. В этом году она будет проходить с 4 по 8 сентября.

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ – крупнейший мусульманский медиахолдинг в России. За время своего существования он выпустил 200 различных книг на татарском, русском и арабском языках тиражом более 500 тыс. экземпляров. Около половины из них составили труды классических мусульманских богословов и татарских просветителей.

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