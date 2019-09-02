В честь 125-летнего юбилея Анастасии Цветаевой в Елабуге откроют мемориальную доску

(Елабуга, 2 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге 11 и 12 сентябряпройдут мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения писательницы, переводчицы и художника Анастасии Цветаевой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Елабужского музея-заповедника.

С Елабугой Анастасию Цветаеву связывает сестра — Марина Цветаева. Анастасия Ивановна в город приезжала в октябре 1960 года. «Тогда она установила на предполагаемом месте захоронения сестры, ушедшей из жизни 31 августа 1941 года, крест с надписью “В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева”», — отмечают местные музейщики.

В праздновании примет участие внучка Анастасии Цветаевой Ольга Трухачева, которая сегодня проживает в Америке. В Елабуге с ее участием откроют мемориальную доску на здании бывшей гостиницы «Елабуга», где останавливалась Анастасия Ивановна. Кроме того, пройдет «Вечер воспоминаний» с презентацией книги Трухачевой «Последнее о Марине. Елабуга» и открытие выставки «Мы цепи таинственной звенья...» с книжными изданиями Анастасии Цветаевой и художественными работами, посвященными двум сестрам.

Несмотря на ссылки и лагеря , Анастасия Цветаева прожила долгую жизнь, писала стихи и прозу, делала зарисовки, увлекалась фотографированием. Именно благодаря ей стали известные многие факты из жизни семьи Цветаевых.

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