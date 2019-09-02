(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Все избирательные участки Татарстана готовы принять людей с ограниченными возможностями здоровья в день выборов в Государственный Совет республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ЦИК РТ.

«В рамках подготовки к выборам депутатов Госсовета РТ ЦИК Татарстана совместно с Министерством труда, занятости и соцзащиты РТ провела работу по адаптации участков для людей с ограниченными физическими возможностями. Участки подготовлены для принятия маломобильных избирателей и людей с нарушениями зрения», – отметили в пресс-службе.

Полностью требованиям стандартов доступной среды в Татарстане соответствуют 490 избирательных участков, расположенных в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Азнакаеве, Нижнекамске, Бугульме и других крупных населенных пунктах республики. Они уже оборудованы специальными кабинами для голосования избирателей, передвигающихся на инвалидных колясках. Пришедшим голосовать инвалидам готовы помочь волонтеры.

Кроме того, 732 избирательных участка, в том числе и более 400 участковых избирательных комиссий, готовы принять избирателей с нарушениями зрения. На них доставлены специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней, набранные шрифтом Брайля. На участках также имеются информационные материалы о кандидатах и памятки «О порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами», выполненные шрифтом Брайля.

«Для помощи избирателям с инвалидностью волонтерские объединения Татарстана направят на избирательные участки порядка 500 своих добровольцев. Вместе с членами избирательных комиссий они прошли обучающий семинар-тренинг, на котором помимо вопросов, касающихся непосредственно процедуры голосования, рассматривалась и этическая сторона общения с инвалидами», – уточнили в ЦИК Татарстана.

Выборы в Государственный Совет Татарстана VI созыва пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2019 года.

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