В РТ задержали мужчину, который за 200 тысяч пообещал директору фирмы не сообщать о нарушениях

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане задержали мужчину, который за 200 тысяч пообещал директору фирмы не сообщать о нарушениях, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нурлатскому району задержали местного жителя, подозреваемого в коммерческом подкупе», – сообщили в полиции.

Правоохранители выяснили, что он потребовал от руководителя организации 200 тысяч рублей за сокрытие информации о нарушениях, которые тот выявил в работе подрядных организаций. После получения 150 тысяч рублей мужчину задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до девяти лет.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, уголовное дело возбуждено в отношении главного специалиста геологии АО «Татнефтьотдача».

«Свою причастность к преступлению мужчина не признает. В данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следователи продолжают изучать обстоятельства случившегося», – уточнил Шептицкий.

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