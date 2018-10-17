С середины недели в Татарстан придет потепление

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). С середины недели в Татарстан придет более теплая погода, сообщает Гидрометцентр РТ.

В последнее время республика «находится под влиянием северо-западного антициклона, сформированного в холодном воздухе полярных широт», отмечают синоптики.

Сегодня и завтра в регионе сохранится принесенная этим антициклоном прохладная и преимущественно сухая погода. Во вторник, 3 сентября, местами на востоке Татарстана пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +14, +19 градусов.

В среду и четверг, 4 и 5 сентября, на территории республики несколько потеплеет. Ночью столбики термометров будут опускаться до 4 градусов выше нуля, в дневные часы температура воздуха составит от 15 до 21 градуса тепла. Небольшие дожди могут пройти местами только днем 5-го числа.

Согласно предварительному прогнозу метеорологов, в пятницу и субботу, 6 и 7 сентября, температурный фон в Татарстане еще немного повысится. В ночные часы столбики термометров опустятся до +7 градусов, днем воздух прогреется до 17–22 градусов тепла. Существенных осадков при этом на территории республики не ожидается.

О прогнозах на первый месяц осени от профессора КФУ Юрия Переведенцева можно прочитать на сайте «События».

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