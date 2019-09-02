Богослужение в день иконы Грузинской Богоматери в Раифе возглавит заместитель митрополита

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Викарный архиерей Казанской епархии епископ Иннокентий возглавит богослужение в день чествования иконы Божией Матери «Грузинская», которое состоится 4 сентября в Раифском монастыре. Об этом сообщается на сайте обители.

Эта служба станет первой для владыки Иннокентия после назначения на должность.

Божественная литургия начнется в 9.00, а после службы пройдет традиционный крестный ход с чудотворной иконой.

В этот же день состоится открытие новых залов экспозиции монастырского музея, посвященного 400-летию обители.

В прошлом году в Раифе отметили 350-летие со дня принесения иконы в монастырь. Согласно преданию, чудотворная икона исцеляла страдавших от слепоты и хромоты и успокаивала беснующихся.



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