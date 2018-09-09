Бесплатный проезд и праздничные концерты: в мэрии Казани рассказали, что ждет горожан в день выборов

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани на избирательных участках в единый день выборов, 8 сентября, будут работать буфеты и состоятся концерты. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ рассказал руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин.

При этом докладчик заверил, что все избирательные участки в столице Татарстана готовы к работе. Они прошли необходимые проверки по обеспечению безопасности и бесперебойной работы.

«По состоянию на 1 июля 2019 года количество избирателей в Казани составляет 914 тыс. 348 человек. На территории города образован 461 избирательный участок, из которых 34 – в местах временного пребывания», – пояснил руководитель аппарата исполкома.

Варакин напомнил, что по столице республики в списке кандидатов на сегодняшний день числятся 77 человек, еще два политика были сняты с выборов по решению суда. 61 кандидат выдвинут от политических партий (это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Коммунисты России»), а остальные 16 являются самовыдвиженцами.

Информацию о своём избирательном участке можно посмотреть, пройдя по ссылке, размещенной на стартовой странице официального портала органов местного самоуправления Казани – kzn.ru.

По традиции проголосовавшие жители Казани получат на избирательных участках специальные браслеты, которые дают право на бесплатный проезд в наземном общественном транспорте.

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