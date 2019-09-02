Школа Иннополиса переехала в новое трехэтажное здание

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В Иннополисе открылось новое здание школы. После торжественной линейки, на которую пришли 260 школьников вместе со своими родителями, присутствующие смогли оценить качество нового образовательного объекта, сообщает пресс-служба Иннополиса.

ГАОУ «Школа Иннополис» теперь располагается в современном трехэтажном здании общей площадью 7168,2 кв. метра. Учебное заведение рассчитано на 462 учеников.





В здании есть все необходимое для обучения и всестороннего развития детей: оборудованные кабинеты, лаборатории и мастерские, актовый, спортивный и хореографический залы.

В школе запланирована организация таких кружков, как «SCRATCH (ранние элементы программирования), “Волшебная кисть”, гончарное ремесло, хореография, вокал, лего-конструирование, мобильная робототехника», отмечается в сообщении.

С 2016 года Школа Иннополис располагалась в одном из двух зданий детского сада. За три года работы количество учащихся в ней выросло с 25 до 288 человек.

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