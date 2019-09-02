Замминистра просвещения РФ открыла мегашколу в Набережных Челнах

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В 65-м микрорайоне Набережных Челнов сегодня распахнула свои двери новая мегашкола. Торжественное открытие школы № 42 состоялось при участии заместителя министра просвещения России Ирины Потехиной, председателя Государственного Совета Татарстана Фарида Мухаметшина, депутата Государственной Думы РФ Альфии Когогиной и мэра Автограда Наиля Магдеева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Долгожданная школа в новом микрорайоне была построена всего за десять месяцев. Сегодня за парты в ней сели 1206 учеников, среди которых – 350 первоклассников.





Ирина Потехина высоко оценила уровень оснащенности школы и подготовки работающих в ней педагогических кадров.

«Акцент в этой школе сделан не только на стены, хотя они впечатляют, но и на педагогов. Здесь собрана сильная педагогическая команда. Меня больше всего порадовало то, что это будет непрерывный образовательный процесс. Здесь будет работать кафедра педагогического университета и новых молодых педагогов будут обучать постоянно. Конечно, педагогу молодому и зрелому очень важно работать в такой инновационной среде», – отметила замглавы Минпросвещения РФ.





Стоимость строительных работ составила 1 млрд 156 млн рублей. Основным лейтмотивом дизайна здания стала тема КАМАЗа.

Наиль Магдеев выразил надежду на то, что руководство ПАО «КАМАЗ», лично генеральный директор предприятия Сергей Когогин и многотысячный коллектив завода примут решение о том, чтобы школа № 42, построенная в год 50-летия автогиганта, стала для него базовой подшефной школой.





Фарид Мухаметшин также тепло поздравил присутствующих на торжественном мероприятии и вручил руководству школы сертификат на 100 тыс. рублей на покупку дополнительного оборудования. Кроме того, Председатель Госсовета РТ, который также является президентом Федерации волейбола республики, подарил образовательному учреждению комплект волейбольных мячей.

Директор же 42-й школы Вадим Матюшин провел для гостей экскурсию по учебному заведению и рассказал, что на сегодняшний день здесь работают 19 молодых специалистов – выпускников педагогического университета. «Сейчас мы запускаем новый проект – послевузовское сопровождение. Молодыми специалистами будет заниматься не только школа, но и педагогический университет. Мы создаем на базе нашей школы базовую кафедру», – пояснил он.

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