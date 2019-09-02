WORLDSKILLS-2019

Дмитрий Киселев

2 сентября 2019, 14:06

Спорт

Татарстанский кикбоксер стал чемпионом Европы, одержав четыре победы на ринге в Дьере

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Спорт

Татарстанский кикбоксер стал чемпионом Европы, одержав четыре победы на ринге в Дьере

Турнир собрал 1,5 тыс. участников из 39 стран мира.

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Воспитанники татарстанской школы кикбоксинга стали призерами первенства Европы в разделе фулл-контакт с лоу-киком, проходившего с 24 августа по 1 сентября в венгерском городе Дьер.

По итогам соревнований Шерхан Гусейнов из Альметьевска стал чемпионом в весовой категории 60 кг, а представитель Бугульмы Ильнур Шайхутдинов стал серебряным призером чемпионата весовом дивизионе 45 кг.

Выступление на престижном турнире спортсменов из Татарстана в составе российской сборной прокомментировал журналисту ИА «Татар-информ» исполнительный директор Федерации кикбоксинга РТ Ильнур Гарипов: «Турнир пользуется большой популярностью у спортивных федераций кикбоксинга всего мира. Это показывает и количество стран, спортсмены которых приняли в нем участие, и количество участников в каждой весовой категории . Хотелось бы отметить выступление татарстанца Шерхана Гусейнова . Он провел четыре поединка, во всех одержал победы , выполнив норматив мастера спорта России. Ильнуру Шайхутдинову совсем немного не хватило для победы в финале над азербайджанским спортсменом, в итоге — второе место. Победы наших бойцов на российских и международных турнирах показывают хороший уровень работы Федерации кикбоксинга РТ . Хотелось бы поблагодарить весь тренерский состав и администрацию федерации за проделанную работу. Хочется еще отметить, что воспитанник казанского клуба “Хан” Илья Соколов совсем скоро в Перми, будет боксировать с Максимом Смирновым за звание чемпиона России среди профессионалов».

Турнир собрал 1,5 тыс. участников из 39 стран мира. Всего по итогам прошедшего первенства Европы по кикбоксингу сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав в сумме 162 медали различного достоинства во всех дисциплинах.

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