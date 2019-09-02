WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

2 сентября 2019, 13:42

Наука и образование

Бурганов об обновленной гимназии № 93 Казани: Она станет центром развития русского языка

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Наука и образование

Бурганов об обновленной гимназии № 93 Казани: Она станет центром развития русского языка

Фото: Султан Исхаков

По инициативе Президента РТ Рустама Минниханова в казанской школе появился пристрой с музеем народных промыслов, творческими студиями и актовым залом.

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). К казанской гимназии № 93 пристроили новый корпус «Лукоморье», где разместились творческие мастерские, музей и другие площадки, которые будут способствовать изучению русского языка и развитию русской культуры. Площадь образовательного учреждения расширили по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова и Русского национально-культурного объединения РТ, рассказал на церемонии открытия глава Минобрнауки республики Рафис Бурганов.

«Прежде всего хотелось бы сказать спасибо Президенту нашей республики, который принял решение о строительстве пристроя к 93-й школе. Мы сейчас прошли, посмотрели, порадовались великолепным аудиториям, актовому залу, столовой. Я надеюсь, что эта школа станет центром развития русского языка, русской культуры, культур многих народов, которые населяют нашу любимую Республику Татарстан», – отметил Бурганов.

Гимназия выступает ресурсным центром для образовательных учреждений Татарстана с углубленным изучением русского языка и культуры. Ежегодно здесь проходят культурные и научно-образовательные мероприятия, посвященные языку и литературе, сохранению и популяризации народных традиций.

Основное здание гимназии № 93 носит название «Скрепы», а в пристройке «Лукоморье» площадью 2 тыс. кв. метров появились аудитории, творческие студии и актовый зал на 367 мест. Стены нового трехэтажного здания украсили цитаты известных деятелей русской культуры: поэтов Маяковского и Пастернака, композитора Рахманинова и других.

«Здесь даже стены в прямом и переносном смысле приглашают в великий русский язык. Есть возможность заниматься дополнительно. Конечно, педагоги здесь делают все, чтобы русский язык, русская культура, как и культуры многих народов, населяющих РТ, изучались более глубоко. Это ведет к терпимости, толерантности, взаимопониманию между представителями разных наций и религий», – заметил Рафис Бурганов.

В новом здании открыли студии для занятий хореографией и вокалом, а любителей рисования ждут в изостудии. Для вдохновения юных творцов здесь открыта выставка картин татарстанской художницы Екатерины Манько.

В музейно-этнографическом кабинете школьники могут познакомиться с образцами народного творчества и увидеть глиняные игрушки, традиционные русские костюмы, красочные вышивки, резные изделия из дерева и многое другое.

Изменилось и пространство вокруг здания: прилегающую к гимназии территорию благоустроили, организовали подъездные пути, в том числе и для представителей маломобильных групп населения, обновили спортивную площадку.

«Мои дочь и внук закончили эту школу, и очень радостно видеть, как здесь все обновили. Жители из домов поблизости довольны, потому что чистота, красота, дорога асфальтированная», – сказала жительница района Ольга Григорьева.

Директор гимназии Ирина Александровская отметила, что появление пристроя стало настоящим подарком к 55-летнему юбилею образовательного учреждения.

«Ровно 55 лет назад была открыта 93-я школа. Две пятерки обязывают нас, дорогие ребята, учиться только на пять и четыре. Мы говорим вам, дорогие друзья: “В добрый путь!“» – напутствовала она школьников.

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