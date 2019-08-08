«Татнефть» планирует выкупить у СИБУР активы по выпуск синтетических каучуков

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). «Татнефть» заключили соглашение с компанией «СИБУР Холдинг» о намерениях приобрести ряд нефтехимических производств в Тольятти. Речь идет о производстве синтетического каучука и высокооктанового компонента топлива. Об этом сообщает пресс-служба «Татнефти».

«Стороны планируют заключить договор по продаже производственных и других активов в Тольятти, которые в настоящее время объединены под “СИБУР Тольятти” и “Тольяттисинтез”», – отметили в компании.

Активы в Тольятти включают производство различных видов синтетического каучука, применяемого для выпуска высококачественных шин ведущими российскими и мировыми производителями, а также производство метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), который используется при производстве автомобильных бензинов. Кроме этого, речь идет о покупке «Татнефтью» производств по выпуску бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов, а также объектов индустриального парка, на территории которого работает ряд технологических компаний химического и других профилей.

«Приобретение “Татнефтью” перечисленных активов обеспечит вертикальную интеграцию шинного бизнеса KAMA TYRES и увеличит его стоимость. Компания намерена продолжить их развитие в рамках реализации нефтегазохимической стратегии “Татнефти”», – уточнили в компании.

Сделку планируется завершить до конца 2019 года с учётом необходимых корпоративных процедур, получения согласия антимонопольных органов и других действий, предусмотренных законодательством. Цела сделки не разглашается по соглашению сторон, при этом по сообщению «Татнефти», она не окажет влияния на финансовое положение компании.

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