К выборам 8 сентября избирательные участки Казани перенесли на нижние этажи зданий

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В рамках подготовки к выборам 8 сентября для удобства людей с ограниченными физическими возможностями все избирательные участки Казани перенесли на нижние этажи. Об этом рассказал руководитель Аппарата исполкома Казани Евгений Варакин на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Отдельная работа ведется с избирателями с ограниченными физическими возможностями в рамках подготовки к выборам 8 сентября. Проведена работа по переносу избирательных участков на нижние этажи зданий. Таким образом, в настоящее время в Казани не осталось избирательных участков, расположенных выше второго этажа», — сообщил Евгений Варакин.

По традиции избиратели, проголосовавшие в Казани, получат на участках специальные браслеты, которые дадут право на бесплатный проезд в наземном общественном транспорте. Кроме этого, на избирательных участках организуют выездную торговлю и культурную программу. Завершением дня голосования в городах республики станут большие праздничные концерты.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.