Более 6,6 тыс. публикаций о WorldSkills Kazan 2019 выпустили СМИ со всего мира

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). 16 часов телевизионных трансляций и 6,6 тыс. публикаций выпустили журналисты со всего мира о чемпионате WorldSkills Kazan 2019 за время его проведения. Об этом сообщил первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустам Гафаров на деловом понедельнике в мэрии.

«WorldSkills — масштабное международное событие, и оно привлекло в Казань сотню международных журналистов. По итогу мероприятий в СМИ вышло порядка 6,6 тыс. публикаций. Журналисты зарубежных СМИ писали не только о чемпионате WorldSkills, но и о нашем городе, о наших жителях», — отметил Рустам Гафаров.

Также он добавил, что отзывы о Казани и ее жителях были только положительные, хорошо писали также об инфраструктуре города, о дружелюбии и гостеприимстве казанцев.

С 23 по 26 августа в Международном выставочном центре «Казань Экспо» проходили соревнования WorldSkills Kazan 2019 по 56 компетенциям. Чтобы сразиться за звание лучших, в столицу Татарстана приехали более 1,3 тыс. участников из 63 стран и регионов.

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