В день выборов избиратели смогут выразить пожелания по проекту «Наш двор»

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В единый день голосования, 8 сентября, в Казани избиратели на выходе с избирательного участка смогут выразить пожелания по республиканскому проекту «Наш двор». Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил руководитель Аппарата исполкома Казани Евгений Варакин.

«Для этого им необходимо заполнить анкету и положить её в специальный ящик. Анкеты будут предварительно разнесены по квартирам», — рассказал спикер.

Он добавил, что анкету можно будет также получить от волонтеров на месте.

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